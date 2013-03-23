Новый раунд мирных переговоров в Саудовской Аравии: все, что известно на данный момент

Украинская и американская делегации вечером 23 марта начали встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На следующий день, 24 марта, переговоры также проведут представители России и США.

Какие вопросы стороны будут обсуждать во время встречи и что известно на данный момент о переговорах в Саудовской Аравии – собрал 24 Канал.

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