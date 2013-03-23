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24 Канал Новости политики Новый раунд мирных переговоров в Саудовской Аравии: все, что известно на данный момент
23 марта, 18:44
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Новый раунд мирных переговоров в Саудовской Аравии: все, что известно на данный момент

Полина Буянова
Основні тези
  • Украинская и американская делегации начали встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде вечером 23 марта.
  • На следующий день, 24 марта, представители России и США также проведут переговоры.

Украинская и американская делегации вечером 23 марта начали встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На следующий день, 24 марта, переговоры также проведут представители России и США.

Какие вопросы стороны будут обсуждать во время встречи и что известно на данный момент о переговорах в Саудовской Аравии – собрал 24 Канал.

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Какова позиция американской делегации

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц заявил, что Россия и США на встрече в Саудовской Аравии обсудят как вопрос перемирия, так и долгосрочного мира.

По его словам, одними из основных вопросов станут верификация прекращения огня в случае перемирия, прекращение боевых действий в акватории Черного моря, торговля зерном и топливом. К тому же Москва и Вашингтон обсудят вопрос отправки миротворцев и принадлежность территорий.

Что говорят россияне

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время встречи в Эр-Рияде США и Россия планируют обсудить возможное восстановление Черноморской инициативы и другие вопросы по "украинскому урегулированию".

По его словам, вокруг "этой проблемы" есть "огромное количество нюансов".

Пресс-секретарь Путина также утверждает, что Россия в свое время якобы "выполнила все условия реализации Черноморской инициативы", но "условия в отношении России выполнены так и не были".

Среди тем переговоров –Черное море

По данным источников Суспильного в Офисе Президента, во время переговоров в Саудовской Аравии стороны также будут обсуждать Черное море.

Отмечается, что в целом Украина уже приняла позицию безусловного прекращения огня.

Сейчас важно, чтобы россияне перестали говорить "нет" и выдвигать никому не нужные условия. А это уже могут обеспечить американцы,
– объяснил источник в ОП.

Стоит отметить, что в составе украинской делегации также есть военные представители морской и воздушной компонент.

Встреча уже началась

Рустем Умеров сообщил о начале встречи украинской и американской команды в Эр-Рияде в 17:38 по киевскому времени.

Начали встречу с американской командой в Рияде. Выполняем задание Президента Украины по приближению достойного мира для нашего государства и обеспечения безопасности,
– написал министр.

По словам Умерова, на столе переговоров среди прочего – предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Именно поэтому на этот раз на переговоры прибыли энергетики.

Украинскую делегацию на встрече в Саудовской Аравии возглавит министр обороны Рустем Умеров. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что это позволит Киеву действовать "очень быстро и очень предметно".

В то же время, по словам украинских официальных лиц, воскресная встреча в Эр-Рияде будет чисто технической.

Когда состоятся переговоры

По данным Reuters, переговоры США и Украины в Саудовской Аравии начнутся поздно вечером 23 марта. Уже на следующий день, 24 марта, там запланирована встреча американской и российской делегаций.

Журналисты добавили, что в ходе встречи стороны будут обсуждать частичное прекращение огня.