Главная – битва за ЕС: какие цели Трамп ставил на переговоры в Саудовской Аравии

Во вторник, 18 февраля, американская и российская делегации встретились для переговоров в Эр-Рияде. Главная цель переговоров в Саудовской Аравии для президента США Дональда Трампа –это сделать все, чтобы Евросоюз находился на их стороне, а не повернул в сторону Китая.

Главная политическая битва продолжается за то, на чьей стороне будет ЕС. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Вадим Денисенко.

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"Реальные последствия встречи в Саудовской Аравии очень просты. США на данный момент понимают, что их главная задача на этом этапе – это сделать все от себя зависящее, чтобы ЕС находился на их стороне, а не повернул в сторону КНР. Главная политическая битва происходит за то, на чьей стороне будет Евросоюз", – сказал он.

Россия – "пугалка" для ЕС

Вадим Денисенко отметил, что для того, чтобы оставаться главной технологической страной мира, Штатам нужно получить доступ к европейским технологиям. Для Дональда Трампа очень важно, чтобы эти технологии не попали в Китай. Поэтому президент США начал заявлять о 25% пошлинах на европейские товары.

Кроме того, он понимает, что ему нужно, чтобы ЕС боялся и искал защитника. Именно поэтому Россия нужна как "пугалка". Но очень ослабленная "пугалка", которая не будет иметь реальных возможностей. Однако она должна оставаться на границах ЕС,

– предположил он.

Возможно, Трамп предлагает Европе отдать часть своих технологий в обмен на то, что США не будут вводить пошлины 25% на их товары. Также Штаты будут готовы стать защитником от Владимира Путина, обеспечить американскими энергоносителями и так далее.

"Что отводилось Украине в этот момент? Украина должна была остаться в периметре безопасности ЕС, форпостом ЕС на границе с Россией без вступления в НАТО. Но наша ключевая задача заключалась в том, чтобы в результате наших переговорных позиций мы получили доступ к европейским и американским технологиям. В частности, к реальным и бесперебойным поставкам оружия. И сохранили наш ВПК и достаточное количество ВСУ, но все это за пределами НАТО", – добавил политолог.