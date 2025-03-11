Оттягивание неизбежного: что не так с переговорами в Саудовской Аравии

Нравится этот тезис от команды Трампа "Нам надо понять позиции Украины и России, чтобы знать куда двигаться дальше. Поэтому собственно и переговоры в Саудовской Аравии. Сначала с представителями России, а теперь с представителями Украины".

Единственное урегулирование, которое действительно может работать

Но и без этих всех переговоров было очевидно, что есть 3 практических вопроса. Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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По этим трем вопросам и происходят ключевые споры. Речь идет о:

территориальном измерении,

суверенитете Украины,

безопасности Украины.

Собственно, по всем трем вопросам позиция Украины и позиция России отрицают друг друга.

А на эти все моменты накладывается то, что для российского президента Владимира Путина сохранение суверенной Украины со способностью гарантировать свою безопасность даже в нынешних пределах – это самое большое унижение.

Как следствие эти все попытки изучить условия сторон – это скорее об оттягивании признания неизбежного. А именно того, что строить компромиссное урегулирование очень трудно. Единственное урегулирование, которое может быть, – это то, которое подкреплено сдерживанием и балансом сил/угроз.

Как произошло на Корейском полуострове, о котором так любят вспоминать часто.