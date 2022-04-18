Переговоры сейчас очень сложные, потому что от войны россияне перешли к геноциду, – Подоляк

На фоне зверств российских военных в Украине частично заглохли переговоры с Россией о мирном урегулировании войны. В Офисе Президента предупредили Россию, что убийство украинских военных и гражданских в Мариуполе сведет на нет все попытки договориться.

Россия не учитывает, как выглядит с репутационной точки зрения

Ход переговоров между Украиной и Россией в эфире канала "Рада" прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он заявил, что Россия грубо пренебрегает правилами и обычаями войны.

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"И поэтому у нас есть Буча, есть Мариуполь и будут еще другие города, в которых мы увидим точно такие же варварские способы ведения войны против Украины", – сказал Подоляк.

Советник Андрея Ермака подчеркнул, что Россия не учитывает, как выглядит с репутационной точки зрения.

Переговорный процесс моделируется Зеленским

Михаил Подоляк рассказал, что переговорный процесс с Россией моделируется президентом Владимиром Зеленским. Именно президент будет решать, выходить ли Украине из переговоров.

По словам Подоляка, можно сделать вывод, что так называемой "красной линией" для Украины будет Мариуполь.

Президент скажет нам, нужно ли из него выходить или продолжать. Безусловно, если будут уничтожены оставшиеся там жители и защитники Мариуполя, то переговорного процесса не будет как такового.

– заметил Подоляк.

После того как ВСУ выбили российских военных с севера Украины, стали известны массовые случаи зверств над украинцами. На этом фоне переговоры с Россией, как заявил Подоляк, очень тяжелые.

"Вообще сегодня переговорный процесс очень тяжелый и вязкий, потому что эмоциональный фон в нашей стране совсем другой. Это не тот фон, с которым мы начинали переговоры. Война есть война. Но мы видим, что это уже не война, а просто геноцид ", – резюмировал он.

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