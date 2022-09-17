Договорился: Шольц сказал, что переговоры с путиным проходят в "дружеском тоне"
Источник:Deutschlandfunk
Канцлер Германии Олаф Шольц звонит кремлевскому диктатору владимиру путину, поскольку считает это важным. Переговоры уже даже дали определенные сдвиги.
В частности, Шольц и путин пообщались по телефону 13 сентября. В немецком правительстве сообщили, что разговор длился 90 минут.
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Шольц заявил о "дружеском тоне" разговора с путиным
Канцлер Германии рассказал, что в его недавних переговорах с путиным были сдвиги.
Просто они не были очень масштабными,
– добавил Шольц.
По его словам, тон разговора всегда дружеским, несмотря на то, что политики "имеют разногласия во взглядах". Канцлер обсуждает с кремлевским диктатором не только прекращение огня, но и гуманитарные вопросы.
"Помимо требования о выводе войск мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Например, вопрос вывоза зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста", – отметил Шольц.
Канцлер Германии подытожил, что также важно было обсудить с путиным вопрос Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне.Обратите внимание! Недавно Шольц заявил, что Германия не будет действовать самостоятельно в вопросах военной помощи Украине. Именно так канцлер объяснил, почему его страна до сих пор не предоставила ВСУ танки. Кроме того, в мае СМИ сообщали, что Германия за 9 недель почти не поставила Украине оружия, хотя и обещала.
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