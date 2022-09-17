Договорился: Шольц сказал, что переговоры с путиным проходят в "дружеском тоне"

Канцлер Германии Олаф Шольц звонит кремлевскому диктатору владимиру путину, поскольку считает это важным. Переговоры уже даже дали определенные сдвиги.

В частности, Шольц и путин пообщались по телефону 13 сентября. В немецком правительстве сообщили, что разговор длился 90 минут.

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Шольц заявил о "дружеском тоне" разговора с путиным

Канцлер Германии рассказал, что в его недавних переговорах с путиным были сдвиги.

Просто они не были очень масштабными,

– добавил Шольц.

По его словам, тон разговора всегда дружеским, несмотря на то, что политики "имеют разногласия во взглядах". Канцлер обсуждает с кремлевским диктатором не только прекращение огня, но и гуманитарные вопросы.

"Помимо требования о выводе войск мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Например, вопрос вывоза зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста", – отметил Шольц.

Канцлер Германии подытожил, что также важно было обсудить с путиным вопрос Запорожской АЭС, которую оккупировали россияне.

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