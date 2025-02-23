Украина и США проведут новый раунд переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр экономики Юлия Свириденко 23 февраля проведут новый раунд переговоров с американскими партнерами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на форум "Украина. Год – 2025". Отмечается, что переговоры будут проходить в онлайн-формате.

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Переговоры с американскими партнерами продолжатся

Андрей Ермак и Юлия Свириденко заблаговременно покинули форум, ведь у них запланированы переговоры с американскими партнерами. Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что все партнеры Украины "сегодня глобально с нами".

Мы делаем все необходимое, чтобы не потерять поддержки всех партнеров. Не все эти отношения всегда просты. Мы сегодня видим момент, когда эту войну можно остановить,

– объяснил Ермак.

В то же время Юлия Свириденко отметила, что в рамках переговоров будут обсуждаться не только вопросы полезных ископаемых, но и другие важные пункты, в частности безопасность и сдерживание России.

Если мы говорим о критических материалах, то действительно Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача, конечно, это не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений. Перед нами стоит большая задача, это обновить геологическую информацию и, конечно, привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность,

– добавила министр экономики.

По ее словам, на временно оккупированных территориях Украины есть полезные ископаемые на более 350 миллиардов долларов.

Напомним, соглашение об ископаемых президент обсудил со спецпосланником Китом Келлогом во время его визита в Киев. 21 февраля в вечернем обращении к украинцам глава государства отметил, что "команды из Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами".

Впоследствии в Bloomberg сообщили, что Киев хочет подписать соглашение об ископаемых во время встречи Трампа и Зеленского.