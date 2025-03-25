Россия хочет привлечь ООН к переговорам с США: у Зеленского отреагировали
- Кремль объявил, что переговоры между Россией и США будут продолжаться с привлечением ООН и отдельных стран.
- В Офисе Президента Украины выразили обеспокоенность относительно возможных манипуляций РФ в ООН.
Кремль заявил, что переговоры между Россией и США будут продолжаться, а к ним планируют привлечь ООН и отдельные страны. В Офисе президента Украины отметили, что РФ может использовать свое присутствие в ООН для манипуляций.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. По словам представителей российской делегации, обсуждение охватывало широкий спектр вопросов и имело конструктивный характер.
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Москва анонсировала новые переговоры с США с участием ООН
Российская сторона назвала переговоры с США "сложными, но полезными" для обеих сторон. Член делегации Григорий Карасин отметил, что обсуждалось много аспектов международной безопасности.
Обсуждалось все – был интенсивный, сложный диалог, но он был очень полезен и для нас, и для американцев,
– заявил Карасин.
Он также сообщил, что стороны планируют продолжать диалог, привлекая ООН и отдельные страны.
Мы будем продолжать переговоры, привлекая международное сообщество, прежде всего ООН и отдельные страны,
– добавил российский сенатор.
Согласно данным Reuters, проект совместного заявления уже передан на утверждение в Москву и Вашингтон, а его обнародование ожидается во вторник.
Реакция Офиса президента Украины
В Украине отреагировали на намерение привлечь ООН к дальнейшим переговорам между США и Россией.
Советник руководителя ОП Сергей Лещенко заявил, что Киев не может влиять на формат переговоров между Вашингтоном и Москвой.
Поймите, что это же не наши переговоры. Мы не можем влиять на формат. Мы же могли и не хотеть беседу этого видеть, и не хотели видеть, возможно, кого-то другого,
– отметил он.
Однако Лещенко выразил обеспокоенность тем, что Россия может использовать свое право вето в Совете безопасности ООН, чтобы усложнить переговорный процесс.
Если Россия настаивает на привлечении ООН, это означает, что она имеет рычаги влияния на организацию,
– добавил он.
Переговоры между США и Россией продолжаются на фоне растущей международной напряженности, а их последствия могут иметь важное влияние на глобальную безопасность.