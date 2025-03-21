Путин задумал очередную пощечину Трампу: что будут делать новые представители Кремля в Эр-Рияде
- 24 марта в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями США и России, на которых будут обсуждать безопасное судоходство в Черном море.
- Россию будут представлять Сергей Беседа и Григорий Карасин, что свидетельствует о том, что Путин затягивает время и манипулирует Трампом, имитируя готовность к важным шагам в вопросе мира.
Уже 24 марта в Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций США и России. Кремль отправит туда двух человек Сергея Беседу и Григория Карасина, которые на самом деле являются просто техническими экспертами.
Такое мнение 24 Каналу высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, заметив, что разговор будет о Черном море, но точно не о мире. Это свидетельствует об очередном коварном плане Кремля в отношении Дональда Трампа.
Смотрите также Рейдерство на грани с мародерством: политолог разобрал возможные предложения Трампа Украине
Какую очередную пощечину готовит Путин Трампу
По словам инвестиционного банкира, на переговорах Москва и Вашингтон будут обсуждать вопрос Черного моря, а именно безопасное судоходство в нем. Эта тема не является "горячей" для обеих сторон, поэтому выбор Кремля пал именно на этих двух лиц.
Эти люди тоже никому не интересны. Будут они сидеть говорить о Черном море, хотя там и так все работает,
– заметил он.
Однако смена переговорщиков от России свидетельствует о важной вещи – Владимир Путин затягивает время и продолжает манипулировать Трампом. Поэтому этими переговорами Кремль лишь имитирует готовность к важным шагам в вопросе мира.
А Трамп на это ведется или не имеет другой возможности, ведь всем обещал, что со всеми договорится,
– сказал Фурса.
Интересно, что экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж высказал противоположное мнение – по его убеждению, Беседа и Карасин являются агрессивными волками, которые имеют большой дипломатический опыт. По его убеждению, они будут навязывать США интересы России.