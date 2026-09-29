Завершение войны и энергетика: представитель Путина провел переговоры с командой Трампа, – Reuters

В США состоялась встреча между американскими чиновниками и представителем российского диктатора Владимира Путина. Стороны сосредоточились на вопросах прекращения боевых действий и будущих совместных проектах в сфере энергетики.

Как сообщает Reuters, переговоры прошли в Вашингтоне с участием Кирилла Дмитриева. Американский чиновник назвал эту беседу "конструктивной".

Что обсуждали стороны

Главным фокусом встречи стало возможное мирное урегулирование войны России против Украины. Кроме того, делегации затронули тему потенциальных энергетических инициатив между Вашингтоном и Москвой уже после завершения боевых действий.

Этому визиту предшествовала еще одна встреча. Напомним, 24 сентября Дмитриев посетил Нью-Йорк, где провел переговоры со спецпредставителями президента США Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Тогда они также сосредоточились на американо-российских отношениях и перспективах завершения войны в Украине.

Параллельно с этими событиями на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялась 40-минутная встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

Со своей стороны, в Кремле ранее заявляли о желании возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков выражал надежду на такой формат, а глава российского МИД Сергей Лавров даже усмотрел "позитивный сигнал" в подходах Вашингтона к мирному процессу, хотя никакого реального прогресса пока не зафиксировано.

К слову, недавно в Нью-Йорке также состоялась закрытая встреча между госсекретарем США Марком Рубио и Сергеем Лавровым. Тогда американский дипломат отметил, что обе стороны проявляют интерес к ограниченному перемирию, которое касалось бы энергетики и зерна.