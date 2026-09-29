Як повідомляє Reuters, переговори пройшли у Вашингтоні за участю Кирила Дмитрієва. Американський чиновник назвав цю розмову "конструктивною".

Що обговорювали сторони

Головним фокусом зустрічі стало можливе мирне врегулювання війни Росії проти України. Крім того, делегації торкнулися теми потенційних енергетичних ініціатив між Вашингтоном та Москвою вже після завершення бойових дій.

Цьому візиту передувала ще одна зустріч. Нагадаємо, 24 вересня Дмитрієв відвідав Нью-Йорк, де провів переговори зі спецпредставниками президент США Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Тоді вони також фокусувалися на американсько-російських відносинах та перспективах завершення війни в Україні.

Паралельно з цими подіями на полях Генасамблеї ООН відбулася 40-хвилинна зустріч Президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Зі свого боку, у Кремлі раніше заявляли про бажання відновити тристоронні переговори щодо України за участю США. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков висловлював сподівання на такий формат, а очільник російського МЗС Сергій Лавров навіть побачив "позитивний сигнал" у підходах Вашингтона до мирного процесу, хоча жодного реального прогресу поки не зафіксовано.

До слова, нещодавно у Нью-Йорку також відбулася закрита зустріч між держсекретарем США Марком Рубіо та Сергієм Лавровим. Тоді американський дипломат зазначив, що обидві сторони виявляють інтерес до обмеженого перемир'я, яке стосувалося б енергетики та зерна.