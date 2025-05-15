"Частично это получил": политический эксперт ответил, чего Путин хотел от Стамбула

Российский диктатор сам предложил возобновить прямой диалог между Россией и Украиной, однако на переговоры в Стамбул 15 мая не приехал. Путин прислал российскую делегацию и пытается сейчас показать, что действительно стремится к миру.

Об этом в эфире 24 Канала отметил доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, подчеркнув, что глава Кремля хотел таким образом отсрочить введение против России санкций, которыми пригрозила Европа.

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Что хочет получить Кремль

Российский диктатор хочет продемонстрировать, что заинтересован в мирном урегулировании войны. Именно поэтому Путин озвучил предложение возобновить прямые переговоры между украинской и российской сторонами.

Ему это удалось, частично это получил. Думаю, что в пятницу должны быть более мощные решения. Не будут россияне идти навстречу американцам или украинцам,

– озвучил Городницкий.

Однако на самом деле Россия хочет оккупировать всю Украину, по крайней мере Запорожскую, Херсонскую, Луганскую, Донецкую области, чтобы украинские войска вышли из этих территорий. Это, как отметил политический эксперт, абсурд.

Городницкий уверен, что сегодня Украина должна говорить о законодательных инициативах относительно того, что Россия украла украинские территории. Сейчас, по его словам, сложно давать оценку ситуации, потому что пока неизвестно, что будет говорить российская делегация на переговорах в Стамбуле.

"Представляю, что у них будет огромное количество запросов, которые не получат согласования. Все разделятся по своим сторонам. Единственное, что хочет сейчас Россия – это получить эффективные экономические гарантии", – объяснил политический эксперт.

По его мнению, россияне хотят от американцев снятия санкций, возможности зарабатывать средства с ЕС и Соединенными Штатами. России нужны деньги, которых сейчас у нее нет и которые ей не дает Китай.

Пекин может и хотел бы поддержать Россию, но не может, потому что имеет также огромные проблемы. Оттуда выводят многочисленные инвестиции, перебрасывая в Индию, Китаю нужно для себя искать инвестиции, а не инвестировать 100 – 300 миллиардов долларов в гипотетическую победу России,

– подытожил Городницкий.

Напомним, что 15 мая в Турцию российский диктатор Путин не прибыл. Зато отправил делегацию в составе должностных лиц низкого уровня. Глава украинского МИД Сибига заявил, что от Украины прибыла делегация высокого уровня и сам президент Владимир Зеленский. Россия же своим поступком продемонстрировала несерьезность намерений по установлению мира и пренебрежение к своим партнерам в контексте мирного процесса.