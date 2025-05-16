В последний момент выдвинули нове условие, – Украина обвиняет Россию в подрыве мирных усилий

16 мая в Стамбуле проходит встреча украинской и российской делегаций. Ожидалось, что она будет проходить при посредничестве США и Турции, но представители Москвы выступили против этого.

Переговоры России и Украины, вероятно, состоятся в двустороннем формате. Сначала турецкие СМИ писали, что в них будут участвовать представители Анкары, а потом это опровергли, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Москва срывает переговоры в Стамбуле

Известно, что именно российская сторона выступила против присутствия делегации США на прямых переговорах. Источник сообщил изданию, что Украина воспринимает это требование оккупантов как препятствование мирным усилиям.

Там отметили, что Киев не выдвигал никаких условий для переговоров, это делает только Россия – и в последний момент.

Если нечего скрывать, то в чем проблема иметь присутствие американцев?,

– отметил источник.

Это российское требование может свидетельствовать о том, что представители Кремля приехали не работать конструктивно, а просто тянуть время, и намерены скрыть это от американцев.