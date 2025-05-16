Умеров назвал условие для мира перед началом прямых переговоров с Россией

16 мая утром делегация Украины встретилась с европейскими представителями. Стороны скоординировали позиции перед началом прямых переговоров с Россией.

В Стамбуле глава Минобороны Умеров, глава Офиса президента Ермак и глава МИД Сибига встретились с Китом Келлогом и советниками по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии, передает 24 Канал.

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Какова позиция Киева

По итогам этой встречи, министр обороны Рустем Умеров очертил позицию Украины на предстоящих переговорах с Россией в Стамбуле.

По его словам, Киев готов к полному и безусловному прекращению огня, а также к прямым переговорам на высшем уровне.

Мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых – полное прекращение огня на по крайней мере 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле "всех на всех",

– подчеркнул министр.

К слову, Институт изучения войны не увидел в действиях и заявлениях России намеков на настоящую готовность к миру. Владимир Путин отказался ехать в Стамбул, отправив вместо себя чиновников "низкого ранга". Глава российской делегации – помощник Путина Владимир Мединский – заявил, что, мол, майские переговоры Киева и Москвы являются продолжением переговоров в Стамбуле в 2022 году. Тогда Россия выдвинула ряд требований к Украине, означавших ее капитуляцию.