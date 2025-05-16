Украина способна продолжать борьбу, но нам нужно закончить эту войну, – Умеров
- Украина способна продолжать борьбу с российской агрессией, но стремится закончить войну для сохранения жизней.
- Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что Украина сфокусирована на людях и стремится к миру, в отличие от врага.
Украина имеет способность дальше продолжать борьбу с российской агрессией. Однако нашему государству нужно закончить войну, чтобы сохранить жизни людей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Украины Рустема Умерова во время брифинга в Стамбуле.
К теме Общались в рамках прекращения огня и вопросах обмена, – Умеров о переговорах с Россией
Что сказал Умеров об окончании войны
Рустем Умеров после переговоров в Стамбуле в очередной раз повторил, что Украина хочет и стремится к миру. Ведь наше государство бережет жизни людей, в отличие от врага.
Украина сфокусирована на людях и мы способны продолжать бороться, но в конце концов нам надо закончить эту войну,
– отметил министр.
К слову, глава Минобороны Украины, который возглавлял украинскую делегацию в Стамбуле на переговорах с россиянами 16 мая, отметил, что во время встречи обсуждали возможность встречи Зеленского и Путина. По словам Умерова, работа над этим продолжается.
Министр также отметил, что в ближайшее время Украина и Россия могут провести обмен пленными в формате "1 000 на 1 000". Рустем Умеров отметил, что уже известна дата, однако пока ее не будут озвучивать.