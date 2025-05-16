Украина способна продолжать борьбу, но нам нужно закончить эту войну, – Умеров

Украина имеет способность дальше продолжать борьбу с российской агрессией. Однако нашему государству нужно закончить войну, чтобы сохранить жизни людей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра обороны Украины Рустема Умерова во время брифинга в Стамбуле.

К теме Общались в рамках прекращения огня и вопросах обмена, – Умеров о переговорах с Россией

Что сказал Умеров об окончании войны

Рустем Умеров после переговоров в Стамбуле в очередной раз повторил, что Украина хочет и стремится к миру. Ведь наше государство бережет жизни людей, в отличие от врага.

Украина сфокусирована на людях и мы способны продолжать бороться, но в конце концов нам надо закончить эту войну,

– отметил министр.

К слову, глава Минобороны Украины, который возглавлял украинскую делегацию в Стамбуле на переговорах с россиянами 16 мая, отметил, что во время встречи обсуждали возможность встречи Зеленского и Путина. По словам Умерова, работа над этим продолжается.

Министр также отметил, что в ближайшее время Украина и Россия могут провести обмен пленными в формате "1 000 на 1 000". Рустем Умеров отметил, что уже известна дата, однако пока ее не будут озвучивать.