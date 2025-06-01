Зеленский назвал позиции Украины перед встречей в Стамбуле 2 июня

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле должна пройти очередная встреча сторон. Владимир Зеленский четко назвал требования Украины для заключения будущего мирного договора.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины.

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Чего стремится достичь Украина на переговорах в Стамбуле

Владимир Зеленский 1 июня, накануне нового раунда переговоров в Турции, заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины.

По словам украинского лидера, государство делает все, чтобы сохранить независимость и защитить людей. Поэтому структуры получили задание на ближайшее время для дальнейшего хода обороны.

Делегацию на переговорах в Турции возглавит министр обороны Рустем Умеров. Президент определил позиции Украины на предстоящих переговорах:

полное и безусловное прекращение огня;

освобождение пленных;

возвращение похищенных детей.

Украина также стремится установить надежный и длительный мир. Поэтому сейчас будет готовиться встреча на высшем уровне.

Ключевые вопросы могут решить только лидеры,

– отметил Зеленский.

Напомним, в Кремле не реагируют на призывы остановить боевые действия и всячески оттягивают обсуждение этой темы. Вражеская сторона даже не представила Украине "меморандум перед мирным соглашением", заключение которого предложил сам президент Владимир Путин.