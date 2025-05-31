Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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В какой ситуации оказалась Украина перед переговорами 2 июня в Турции

Россияне скрывают свой "меморандум" или условия для установления мира. Оккупанты говорят, что предоставят документ только на встрече в Стамбуле.

Украинская сторона уже предоставила свои предложения по условиям и хочет узнать позицию россиян до встречи. Зеленский вечером 31 мая сказал: Киев не знает, с чем Россия поедет в Стамбул.

Пока не известно, кто поедет от Украины на переговоры 2 июня и поедет ли. Медийщики предположили, что США могут принудить Киев принять участие во встрече. Хотя Украине невыгодны российские условия.

Украина имеет мало возможностей для маневра из-за своей постоянной зависимости от военной и разведывательной помощи США, которая помогла ей защититься от потери еще большей территории из-за войны России. Тем не менее, Киев не желает начинать переговоры, основанные исключительно на ранее предложенных Россией условиях, которые Украина считает неприемлемыми,

– говорится в статье.

Западные эксперты предположили: россияне специально не обнародуют свой меморандум, чтобы его не критиковали. Кремль хочет быть в более сильной позиции. Российские пропагандисты угрожают наступлением летом, которое якобы начнется, если переговоры сорвутся.