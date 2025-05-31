Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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В якій ситуації опинилася Україна перед переговорами 2 червня в Туреччині

Росіяни приховують свій "меморандум" або умови для встановлення миру. Окупанти кажуть, що нададуть документ тільки на зустрічі в Стамбулі.

Українська сторона вже надала свої пропозиції щодо умов і хоче дізнатися позицію росіян до зустрічі. Зеленський увечері 31 травня сказав: Київ не знає, з чим Росія поїде до Стамбула.

Наразі не відомо, хто поїде від України на переговори 2 червня і чи поїде. Медійники припустили, що США можуть примусити Київ взяти участь у зустрічі. Хоча Україні невигідні російські умови.

Україна має мало можливостей для маневру через свою постійну залежність від військової та розвідувальної допомоги США, яка допомогла їй захиститися від втрати ще більшої території через війну Росії. Тим не менш, Київ не бажає розпочинати переговори, що базуються виключно на раніше запропонованих Росією умовах, які Україна вважає неприйнятними,

– мовиться у статті.

Західні експерти припустили: росіяни спеціально не оприлюднюють свій меморандум, щоб його не критикували. Кремль хоче бути в сильнішій позиції. Російські пропагандисти погрожують наступом улітку, який нібито почнеться, якщо перемовини зірвуться.