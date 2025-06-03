Новый раунд переговоров в Стамбуле: в ISW объяснили, что стоит за требованиями Кремля

Украинская и российская делегации во время переговоров в Стамбуле 2 июня достигли договоренностей только по обмену пленными. Отказ России передать Украине свой "меморандум" с условиями мирного урегулирования до встречи фактически обеспечил непродуктивность переговоров и еще больше затянул процесс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какие результаты переговоров в Стамбуле

По словам аналитиков ISW, Россия умышленно затягивает мирный процесс и продолжает войну, чтобы достичь новых успехов на поле боя.

В российском "меморандуме" повторяются давние требования Кремля о значительных территориальных и политических уступках от Украины, а Россия не предлагает никаких компромиссов. В частности, в документе говорится о необходимости "устранения коренных причин" войны, среди которых Россия называет расширение НАТО на восток с 1990-х годов и якобы притеснения русскоязычных в Украине.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Кремль требует "денацификации" и "демилитаризации" Украины – эти термины фактически означают смену власти, установление пророссийского правительства и значительные ограничения обороноспособности страны,

– отмечают в ISW.

Представители российской власти также систематически называют все проевропейские украинские правительства после Революции Достоинства 2014 года "нелегитимными". Владимир Путин и его окружение неоднократно заявляли, что не собираются подписывать никаких соглашений с украинской "нелегитимной" властью.

Однако нынешнее украинское правительство является легитимным и продолжает соблюдать Конституцию Украины, поэтому требование России об избрании нового правительства перед заключением долгосрочного мирного соглашения, является просто очередным требованием по смене режима,

– говорится в отчете аналитиков.

В ISW напомнили, что Путин во время выступления 14 июня 2024 года потребовал, чтобы Украина начала "полный вывод" войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также глава Кремля захотел, чтобы Украина официально отказалась от своей цели вступить в НАТО до того, как Россия сможет согласиться на прекращение огня и мирные переговоры.

По данным аналитиков, по состоянию на 14 июня 2024 года Россия оккупировала примерно 75% четырех областей, а по состоянию на 2 июня 2025 года – 79,8%. Сейчас Украина контролирует остальные 20% Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины, что в целом составляет около 21 616 квадратных километров территории.

В неоккупированных районах этих четырех областей также расположены пять крупных городов (Херсон и Запорожье, а также Краматорск, Константиновка и Славянск) с общим довоенным населением более 1,3 миллиона человек.

Российские войска не продемонстрировали способность захватывать города такого размера с начала 2022 года, и российские военные почти наверняка не способны провести успешную наступательную операцию по захвату одного из этих городов после трех лет войны и упадка,

– подчеркивают в ISW.

По словам аналитиков, Россия будет оставаться преданной требованиям, которые равнозначны полной капитуляции Украины, пока Путин верит, что он может победить Украину военным путем.