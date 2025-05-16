Мединский приписал Бисмарку и Наполеону цитаты, которые им не принадлежат, – ЦПД

Во время переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский "процитировал" Отто фон Бисмарка и Наполеона. Однако обе цитаты, которыми Мединский пытался оправдать позицию России, оказались вымышленными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Какие цитаты придумал Мединский

Владимир Мединский объяснил требование отдать России территории цитатой, которую он приписал канцлеру Германии Отто фон Бисмарку.

Никогда не пытайтесь обмануть россиян... рано или поздно россияне всегда приходят за своим,

– сказал глава российской делегации.

Однако на самом деле эта цитата не имеет подтверждения в аутентичных высказываниях Бисмарка и считается апокрифической, то есть вымышленной.

Андрей Коваленко отметил, что ни в одних мемуарах, речах или письмах Отто фон Бисмарка не нашли таких слов, а немецкие историки, в частности сотрудники Фонда Бисмарка прямо опровергли подобные "высказывания" – Бисмарк не говорил ничего такого.

Интересно! Подлинность этой цитаты опровергается даже на сайте Российского военно-исторического общества, которое создал и возглавляет сам Мединский.

Также Владимир Мединский приписал слова "война и переговоры ведутся одновременно" Наполеону. Однако в ЦПД отметили, что ни одна известная переписка, мемуары или высказывания Наполеона не содержат такой цитаты, соответственно это высказывание также можно назвать вымышленным.

А вот моя цитата: нет среди россиян того, кто когда-то не соврал. Ложь – то кровь русская,

– подытожил Андрей Коваленко.

Напомним, журналист издания The Economist Оливер Кэррол сообщил, что во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия готова воевать "сколько нужно".

По данным СМИ, Россия заявила, что согласится на прекращение огня только если Украина выведет войска из четырех оккупированных областей. Москва также угрожала захватить еще две области: Харьковскую и Сумскую.