Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Які цитати вигадав Мединський

Владімір Мединський пояснив вимогу віддати Росії території цитатою, яку він приписав канцлерові Німеччини Отто фон Бісмарку.

Ніколи не намагайтеся обманути росіян… рано чи пізно росіяни завжди приходять за своїм,

– сказав голова російської делегації.

Однак насправді ця цитата не має підтвердження в автентичних висловлюваннях Бісмарка і вважається апокрифічною, тобто вигаданою.

Андрій Коваленко зазначив, що в жодних мемуарах, промовах чи листах Отто фон Бісмарка не знайшли таких слів, а німецькі історики, зокрема співробітники Фонду Бісмарка прямо спростували подібні "вислови" – Бісмарк не говорив нічого такого.

Цікаво! Справжність цієї цитати спростовується навіть на сайті Російського військово-історичного товариства, яке створив та очолює сам Мединський.

Також Владімір Мединський приписав слова "війна і переговори ведуться одночасно" Наполеону. Однак у ЦПД наголосили, що жодне відоме листування, мемуари чи вислови Наполеона не містять такої цитати, відповідно це висловлювання також можна назвати вигаданим.

А ось моя цитата: немає серед росіян того, хто колись не збрехав. Брехня – то кров російська,

– підсумував Андрій Коваленко.

Нагадаємо, журналіст видання The Economist Олівер Керрол повідомив, що під час переговорів з Україною у Стамбулі голова російської делегації Владімір Мединський заявив, що Росія готова воювати "скільки потрібно".

За даними ЗМІ, Росія заявила, що погодиться на припинення вогню лише якщо Україна виведе війська з чотирьох окупованих областей. Москва також погрожувала захопити ще дві області: Харківську та Сумську.