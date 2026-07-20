Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала высказал предположение, на основе какой договоренности могут начаться новые переговоры и почему она важна для обеих сторон. Он также объяснил, от чего будет зависеть переход к более широкому прекращению огня.

Почему Трамп хочет от переговоров?

Дональд Трамп публично не призывал Украину идти на уступки России, однако его видение завершения войны отличается от ожиданий Киева и части Европы. Для президента США важно как можно быстрее прекратить боевые действия, восстановить торговые отношения и использовать связи с Москвой в противостоянии с Китаем. Условия возможного соглашения для него могут быть менее важными, чем сам факт прекращения огня.

Трамп действительно хочет положить конец российско-украинской войне здесь и сейчас. Ему не столь важны условия ее завершения. Ему нужно, чтобы перестали стрелять и восстановили торговые отношения,

– пояснил Клочок.

Европейские государства при этом не демонстрируют единства в усилении давления на Кремль. Германия, Франция, Италия, Португалия, Греция и Австрия выступили против нового пакета санкций, пытаясь защитить собственный бизнес. В таких условиях ожидания, что Соединенные Штаты самостоятельно заставят Россию прекратить войну на выгодных для Украины условиях, выглядят завышенными.

Мы почему-то решили, что Трамп будет ярым сторонником Украины, пока Европа ничего не делает с Путиным. Теперь он виноват во всем, но это неверный анализ происходящего,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Украине нужно укреплять собственный потенциал, не рассчитывая на скорое получение американских ракет или лицензий на их производство. Даже Германия еще около года будет готовить линию по производству ракет для Patriot, а Япония зависит от поставок отдельных компонентов. Собственная баллистика, противовоздушная оборона и дальнобойные средства делают Украину более сильной стороной переговоров и влияют на решения партнеров.

Перемирие в Черном и Азовском морях

Турция может вновь выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией. На это указывают встречи Кирилла Буданова и Андрея Сибиги с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, который посетил Киев. Дональд Трамп также допускал участие Анкары, а такой формат фактически будет означать возвращение к переговорам в Стамбуле, о которых постоянно говорит Москва.

Украина также стремится к переговорам, поэтому этот вариант остается среди возможных. На первом этапе стороны могут ограничиться прекращением огня в Черном и Азовском морях, чтобы восстановить свободное и безопасное судоходство. Эта проблема важна для обеих стран, ведь удары по судам создают риски для морских перевозок и людей, работающих на этих маршрутах.

Пока что, думаю, все может ограничиться договоренностью о прекращении огня в Черном и Азовском морях, чтобы судоходство было свободным и безопасным. Это большая проблема и для России, и для Украины,

– пояснил Клочок.

К поиску такого решения подталкивает и недавний удар по турецкому судну, в результате которого погибли десять моряков. В то же время пока непонятно, смогут ли стороны после морского перемирия перейти к более широким договоренностям о прекращении боевых действий.

Будет ли дальше какой-то шаг, сейчас сказать сложно. Все зависит от того, насколько синхронными будут действия европейцев и Соединенных Штатов в отношении Кремля,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Дальнейшее развитие переговоров будет зависеть от совместной позиции США и Европы, ведь без согласованного давления на Россию договоренность может остаться лишь в пределах Черного и Азовского морей.

Клочок назвал возможный сценарий переговоров в Стамбуле: смотрите видео