Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу припустив, з якої домовленості можуть початися нові переговори та чому вона важлива для обох сторін. Він також пояснив, від чого залежатиме перехід до ширшого припинення вогню.

Чого Трамп хоче від переговорів?

Дональд Трамп публічно не закликав Україну поступатися Росії, однак його бачення завершення війни відрізняється від очікувань Києва та частини Європи. Для президента США важливо якомога швидше припинити бойові дії, відновити торговельні відносини та використати зв'язки з Москвою у протистоянні з Китаєм. Умови можливої домовленості для нього можуть бути менш важливими, ніж сам факт зупинки вогню.

Трамп справді хоче закінчити російсько-українську війну тут і зараз. Йому не настільки важливі умови її завершення. Йому потрібно перестати стріляти та відновити торговельні відносини,

– пояснив Клочок.

Європейські держави водночас не демонструють єдності у посиленні тиску на Кремль. Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Греція та Австрія виступили проти нового пакета санкцій, намагаючись захистити власний бізнес. За таких умов очікування, що Сполучені Штати самостійно змусять Росію припинити війну на вигідних Україні умовах, виглядають завищеними.

Ми чомусь вирішили, що Трамп буде палким прихильником України, поки Європа нічого не робить із Путіним. Тепер він винен у всьому, але це неправильний аналіз того, що відбувається,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Україні потрібно посилювати власні можливості, не розраховуючи на швидке отримання американських ракет або ліцензій на їхнє виробництво. Навіть Німеччина ще близько року готуватиме лінію для виготовлення ракет до Patriot, а Японія залежить від постачання окремих компонентів. Власна балістика, протиповітряна оборона та далекобійні засоби роблять Україну сильнішою стороною переговорів і впливають на рішення партнерів.

Перемир'я в Чорному та Азовському морях

Туреччина може знову стати посередником у переговорах між Україною та Росією. На це вказують зустрічі Кирила Буданова й Андрія Сибіги з очільником турецького МЗС Хаканом Фіданом, який відвідував Київ. Дональд Трамп також допускав участь Анкари, а такий формат фактично означатиме повернення до переговорів у Стамбулі, про які постійно говорить Москва.

Україна також прагне переговорів, тому цей варіант залишається серед можливих. На першому етапі сторони можуть обмежитися припиненням вогню в Чорному та Азовському морях, щоб відновити вільне й безпечне судноплавство. Ця проблема важлива для обох країн, адже удари по суднах створюють ризики для морських перевезень і людей, які працюють на цих маршрутах.

Поки що, думаю, все може обмежитися домовленістю про зупинку вогню в Чорному та Азовському морях, щоб судноплавство було вільним і безпечним. Це велика проблема і для Росії, і для України,

– пояснив Клочок.

До пошуку такого рішення підштовхує і нещодавній удар по турецькому судну, внаслідок якого загинули десять моряків. Водночас поки незрозуміло, чи зможуть сторони після морського перемир'я перейти до ширших домовленостей про припинення бойових дій.

Чи буде далі якийсь крок, зараз сказати складно. Все залежить від того, наскільки синхронними будуть дії європейців і Сполучених Штатів щодо Кремля,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Подальший рух переговорів залежатиме від спільної позиції США та Європи, адже без узгодженого тиску на Росію домовленість може залишитися лише в межах Чорного та Азовського морів.

Клочок назвав можливий сценарій переговорів у Стамбулі: дивіться відео