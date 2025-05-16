"Наделены каким-то мандатом": о чем будет говорить украинская делегация с российской

В Стамбуле должны состояться переговоры делегаций Украины и России. Ключевой вопрос – установление 30-дневного перемирия. Несмотря на то, что Москва прислала на переговоры откровенных "фриков", встреча все же необходима.

Она должна показать, действительно ли Россия готова говорить о длительном прекращении огня. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

К теме Уже скоро начнется встреча Украины и России: все, что известно о переговорах в Стамбуле

Какой бред заявила российская делегация

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важный вопрос: почему на переговоры от Соединенных Штатов Америки прибыл государственный секретарь Марко Рубио, от Турции и Украины – руководители МИД, а со стороны России – соответствующего представителя нет. По мнению политолога, ответ вряд ли появится до завершения "переговорного процесса".

Поскольку глава так называемой "российской делегации" сказал, что у них вроде бы есть полный мандат на проведение переговоров. Мол, они получили все необходимые указания от руководителя России и готовы о чем-то говорить и договариваться,

– отметил Рейтерович.

Владимир Мединский даже упомянул о "готовности к определенным компромиссам". Однако главным в его заявлении было то, что Россия рассматривает эти переговоры как продолжение мирных переговоров 2022 года. Однако с тех пор ситуация в корне изменилась: российские войска больше не стоят под Киевом, Херсон и почти вся Харьковская область освобождены, а внутри самой России горят нефтеперерабатывающие заводы и военные аэродромы.

Отметим! В Стамбуле началась трехсторонняя встреча Турция – США – Украина. США представляют Марко Рубио и Кит Келлог. Украину – Андрей Ермак, Андрей Сибига, Александр Бевз и Рустем Умеров. От Турции присутствует министр иностранных дел Хакан Фидан.

Потери российской армии – погибшими, ранеными и покалеченными – приближаются к миллиону. Поэтому говорить о "продолжении" тех переговоров выглядит по меньшей мере странно.

Что важного сказал Зеленский

Ключевым заявлением дня, по мнению политолога, стало именно заявление украинского президента.

Он четко очертил мандат украинской делегации – это исключительно вопрос 30-дневного перемирия. Все остальное не имеет смысла. Встреча с российской делегацией возможна, но только для того, чтобы выяснить: готовы ли россияне говорить о перемирии.

Если же они начнут снова говорить о "денацификации" или "демилитаризации", переговоры мгновенно прекратятся. В таком случае Украина будет абсолютно в своем праве – без всяких оговорок со стороны партнеров, которые также считают, что перемирие является приоритетом.

Необходимо дождаться встречи и смотреть, чем она закончится. У меня нет какого-то большого оптимизма,

– заметил Игорь Рейтерович.

После того как Путин направил на переговоры людей, которых никто не знает – откровенных "фриков" – надеяться на содержательный разговор трудно. Делегаты от России – Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков, Александр Фомин и несколько "экспертов".