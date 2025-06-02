Зеленский поддержал идею Эрдогана о встрече в Турции в формате "четырех"

Владимир Зеленский поддержал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по организации встречи четырех лидеров – президента США Дональда Трампа, Владимира Путина и президента Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Зеленского во время онлайн-разговора с журналистами в понедельник, 2 июня.

Читайте также "Замечательная встреча": Эрдоган высказался о переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле

Возможна ли встреча четырех президентов

Владимир Зеленский рассказал, что он провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

И действительно, от него (Эрдоганом, – 24 Канал) был сигнал, как я отношусь, если будет встреча четырех лидеров – он, президент Америки, Путин и я. Я ему сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращение огня без нашей встречи не будет,

– объяснил президент Украины.

К слову, после переговоров в Стамбуле 2 июня представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что украинский президент готов встретиться с Путиным хоть даже завтра. По его словам, проблема заключается "в другой стороне".

Стоит отметить, что Владимир Зеленский предлагал личную прямую встречу Владимиру Путину еще во время первого раунда переговоров в Стамбуле 16 мая. Однако тогда глава Кремля не приехал в Турцию, а взамен отправил на переговоры делегацию низкого уровня.