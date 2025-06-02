Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Зеленського під час онлайн-розмови з журналістами в понеділок, 2 червня.

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Чи можлива зустріч чотирьох президентів

Володимир Зеленський розповів, що він провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

І дійсно, від нього (Ердоганом, – 24 Канал) був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч чотирьох лідерів – він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде,

– пояснив президент України.

До слова, після переговорів у Стамбулі 2 червня речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що український президент готовий зустрітися з Путіним хоч навіть завтра. За його словами, проблема полягає "в іншій стороні".

Варто зазначити, що Володимир Зеленський пропонував особисту пряму зустріч Владіміру Путіну ще під час першого раунду переговорів у Стамбулі 16 травня. Однак тоді очільник Кремля не приїхав у Туреччину, а натомість відправив на переговори делегацію низького рівня.