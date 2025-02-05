Однако кроме Путина за столом переговоров будет сидеть Владимир Зеленский, который будет представлять интересы украинцев. Об этом сказал 24 Каналу экономист Максим Блант, отметив, что Трамп имеет все рычаги, чтобы повлиять на Путина.

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Трамп любит быстрые результаты

"Путин уже готов идти на компромиссы. Он уже очень счастлив, что Трамп готов с ним разговаривать, в отличие от администрации Джозефа Байдена", – отметил Блант.

Трамп готов к переговорам и к тому, чтобы периодически гладить Путина по голове и говорить, какой он умный лидер, как беспокоится об интересах своей страны.

Однако все зависит от того, насколько Путин будет готов отдать что-то, что он уже считает своим, и насколько Трамп будет готов ему это позволить, а также насколько это устроит Украину,

– сказал он.

Сегодня говорят о том, что хороший мир тот, который никому не нравится. Вопрос в том, сможет ли Трамп добиться того, чтобы Путину этот мир не понравился больше, чем украинцам.

Обратите внимание! Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков впервые подтвердил, что Кремль имеет контакты с администрацией президента США. Он добавил, что взаимодействие россиян с администрацией Трампа происходит посредством "линии отдельных ведомств".

Меня настораживает то, что Трамп любит быстрые результаты. В то же время если он не получит быстрого результата от Путина, то как импульсивный человек может увеличить военную помощь Киеву. Вопрос в том, готова ли будет Украина продолжать защищаться с более мощным оружием, большей военной и экономической помощью или украинское общество нуждается в передышке,

– подчеркнул Максим Блант.

В экономическом и военном плане у Трампа есть все козыри. Он, по мнению экономиста, может закончить войну быстро и по хорошему для Путина, или медленно и по плохому, и главе Кремля это очень не понравится.

К слову, в издании NBC News со ссылкой бывшего посла США в Украине Джона Хербста пишут, что Путин сейчас не хочет вести переговоры, ведь его армия продвигается вперед. Он, по словам посла, хочет "положить в свой карман больше украинских территорий" накануне переговоров.