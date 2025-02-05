Однак окрім Путіна за столом переговорів буде сидіти Володимир Зеленський, який представлятиме інтереси українців. Про це сказав 24 Каналу економіст Максим Блант, зазначивши, що Трамп має усі важелі, щоб вплинути на Путіна.

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Трамп любить швидкі результати

"Путін вже готовий йти на компроміси. Він вже страшенно щасливий, що Трамп готовий з ним розмовляти, на відміну від адміністрації Джозефа Байдена", – відзначив Блант.

Трамп готовий до переговорів і до того, щоб періодично гладити Путіна по голові і говорити, який він розумний лідер, як турбується про інтереси своєї країни.

Однак все залежить від того, наскільки Путін буде готовий віддати щось, що він вже вважає своїм, і наскільки Трамп буде готовий йому це дозволити, а також наскільки це влаштує Україну,

– сказав він.

Сьогодні говорять про те, що хороший мир той, який нікому не подобається. Питання в тому, чи зможе Трамп домогтися того, щоб Путіну цей мир не сподобався більше, ніж українцям.

Зверніть увагу! Речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков вперше підтвердив, що Кремль має контакти з адміністрацією президента США. Він додав, що взаємодія росіян з адміністрацією Трампа відбувається за допомогою "лінії окремих відомств".

Мене насторожує те, що Трамп любить швидкі результати. Водночас якщо він не отримає швидкого результату від Путіна, то як імпульсивна людина може збільшити військову допомогу Києву. Питання в тому, чи готова буде Україна продовжувати захищатись з потужнішою зброєю, більшою військовою та економічною допомогою, чи українське суспільство потребує перепочинку,

– підкреслив Максим Блант.

В економічному та воєнному плані у Трампа є всі козирі. Він, на думку економіста, може закінчити війну швидко та по хорошому для Путіна, або повільно і по поганому, і очільнику Кремля це дуже не сподобається.

До слова, у виданні NBC News з посиланням колишнього посла США в Україні Джона Гербста пишуть, що Путін зараз не хоче вести переговори, адже його армія просувається вперед. Він, за словами посла, хоче "покласти у свою кишеню більше українських територій" напередодні переговорів.