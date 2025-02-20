Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Что The Economist думает о переговорах Трампа и Путина

На фоне последних заявлений Трампа журнал The Economist выпустил мрачный материал, в котором проанализировал, как Европа должна ответить на разрушение послевоенного порядка. Издание называет прошедшую неделю "самой мрачной с падения железного занавеса", последствия которой пока не понятны.

Украину распродают, Россию реабилитируют, а при Дональде Трампе больше нельзя рассчитывать на то, что Америка придет на помощь Европе во время войны. Последствия для безопасности Европы серьезные, но они еще не поняли лидеры и люди континента,

– говорится в первых абзацах большого материала.

The Economist отмечает, что вероятность того, что Трамп оставит Украину не является худшим кошмаром Европы. Хуже – президент США намерен реабилитировать Путина, отказавшись от политики изоляции. Издание справедливо отмечает, что Дональд Трамп готов на такой шаг даже несмотря на отсутствие никаких геополитических выгод для Америки.

В то же время переговоры в Эр-Рияде поставили под сомнение обязательства США защищать НАТО. В частности, в Европе опасаются, что американцы могут сократить присутствие или вовсе отступить, что оставит Восточную Европу открытой.

"Все это звучит странно. НАТО был самым успешным альянсом в мире: его исчезновение трудно представить. Но старые вещи прошли; все стало новым. Европа должна смириться с этим, пока не поздно", – указывает The Economist.