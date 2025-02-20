Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Що The Economist думає про переговори Трампа і Путіна

На тлі останніх заяв Трампа журнал The Economist випустив похмурий матеріал, у якому проаналізував, як Європа повинна відповісти на руйнування післявоєнного порядку. Видання називає минулий тиждень "найпохмурішим з падіння залізної завіси", наслідки якого поки не зрозумілі.

Україну розпродають, Росію реабілітують, а за Дональда Трампа більше не можна розраховувати на те, що Америка прийде на допомогу Європі під час війни. Наслідки для безпеки Європи серйозні, але вони ще не зрозуміли лідерам і людям континенту,

– йдеться у перших абзацах великого матеріалу.

The Economist зазначає, що ймовірність того, що Трамп залишить Україну не є найгіршим кошмаром Європи. Найгірше – президент США має намір реабілітувати Путіна, відмовившись від політики ізоляції. Видання справедливо зазначає, що Дональд Трамп готовий на такий крок навіть попри відсутність жодних геополітичних зисків для Америки.

Водночас переговори в Ер-Ріяді поставили під сумнів зобов’язання США захищати НАТО. Зокрема, у Європі побоюються, що американці можуть скоротити присутність або зовсім відступити, що залишить Східну Європу відкритою.

"Все це звучить дивно. НАТО був найуспішнішим альянсом у світі: його зникнення важко уявити. Але старі речі минули; все стало новим. Європа має змиритися з цим, поки не пізно", – вказує The Economist.