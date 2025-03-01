Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью португальскому телеканалу RTP. Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал заявление Дональда Трампа о том, что Украина "играет в азартные игры с Третьей мировой".

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Французский лидер отреагировал на заявления Трампа относительно Украины

Он отметил, что такие обвинения следует адресовать Путину, который развязал войну.

Есть важный момент, который нельзя забывать. Если кто-то и "играет в Третью мировую" – то это Владимир Путин. Именно он три года назад начал захватническую войну,

– подчеркнул Макрон.

Он также подчеркнул, что Россия продолжает угрожать миру, в частности, размещает в Европе северокорейских солдат, использует иранские дроны и получает товары двойного назначения из Китая.

Поэтому если есть лицо, играющее в Третью мировую, его нужно искать не в Киеве, а в Москве,

– подытожил президент Франции.

К слову, лидеры ЕС, сенаторы США и Anonymous поддержали Зеленского после спора в Белом доме. Премьер-министр Польши, президент Франции и другие лидеры выразили поддержку Украине и отметили, что Европа не предаст ее.