Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю португальському телеканалу RTP. Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував заяву Дональда Трампа про те, що Україна "грає в азартні ігри з Третьою світовою".

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Французький лідер відреагував на заяви Трампа щодо України

Він наголосив, що такі звинувачення варто адресувати Путіну, який розв’язав війну.

Є важливий момент, який не можна забувати. Якщо хтось і "грається у Третю світову" – то це Владімір Путін. Саме він три роки тому розпочав загарбницьку війну,

– наголосив Макрон.

Він також підкреслив, що Росія продовжує загрожувати світу, зокрема, розміщує в Європі північнокорейських солдатів, використовує іранські дрони та отримує товари подвійного призначення з Китаю.

Тож якщо є особа, що грається у Третю світову, її потрібно шукати не у Києві, а в Москві,

– підсумував президент Франції.

До слова, лідери ЄС, сенатори США та Anonymous підтримали Зеленського після суперечки у Білому домі. Прем'єр-міністр Польщі, президент Франції та інші лідери висловили підтримку Україні та наголосили, що Європа не зрадить її.