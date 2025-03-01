Директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський розповів 24 Каналу, що багато політиків та експертів у Сполучених Штатах Америки вважають, що результати зустрічі у Вашингтоні вдовольнили лише Владіміра Путіна. Риторика адміністрації США розділяє американців та українців.

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Стратегічне партнерство із США

Андрій Добрянський зауважив, що через непорозуміння між адміністрацією Трампа та Зеленським було зірвано підписання угоди про корисні копалини.

Це втрата для США. Документи, стільці та ручки – все було підготовлено до укладання договору,

– сказав він.

Джей Ді Венс заявив, що президент України начебто з неповагою ставиться до Сполучених Штатів Америки, Трамп же у відповідь, ймовірно, вирішив показати, що так поводити себе не можна. Добрянський припустив, що це могло стати причиною відтермінування угоди.

Важливо! Володимир Зеленський заявив про готовність підписати угоду зі США про корисні копалини, але наголосив на важливості формування зобов'язань щодо безпеки України. Частина американських сенаторів підтримує договір, тоді як інші вимагають чітких гарантій суверенітету України, побоюючись втягування США у війну.

Однак лідер США не сказав, що все повністю скасовано – він готовий на це, коли буде потрібно.

"Можливо, Україна ще підпише договір про копалини, коли Трамп буде в Європі на якомусь саміті", – припустив директор з комунікацій при Українському конгресовому комітеті.

Він додав, що Росія також може якимось чином впливати на цей процес, проте поки невідомо, що саме на думці у Кремлі.