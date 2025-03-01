28 лютого після переговорів у Білому домі Зеленський і Трамп мали підписати "рамкову угоду" про корисні копалини. Втім, несподівана суперечка між президентами перед журналістами "сплутала всі карти", передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Зеленського для Fox News.

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Що сказав Зеленський щодо угоди про надра

Глава держави висловив готовність підписати угоду про корисні копалини. Втім, він не вважає її достатньо для врегулювання війни в Україні. Президент наголосив, що наша держава хоче миру, втім, для початку перемовин вона має перебувати у сильній позиції.

"Ми не проти цієї угоди, але ми хочемо розуміти, яке місце гарантії безпеки займуть у ній", – сказав Зеленський.

У нього поцікавилися, коли угода може бути підписана. Зеленський сказав, що наразі не знає.