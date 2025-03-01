Під час переговорів у Білому домі Володимир Зеленський заявив, що не піде на звичайний режим припинення вогню без гарантій безпеки, бо Путін його неодноразово порушував, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю президента для Fox News.

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Зеленський про "перемир'я" на фронті

Натомість Дональд Трамп наполягає на негайному припиненні вогню. А гарантією того, що Путін дотримається його, має нібито стати повага диктатора до американського президента.

Зеленський пояснив, що досягти призупинення вогню не так просто. "Я не можу просто сказати: "Зупиніться".

На думку глави держави, українці не припинять воювати, якщо не буде гарантій безпеки. "Бо всі бояться, що завтра Путін повернеться", – пояснив політик.

До слова, Трамп звинуватив Зеленського у страшенній ненависті до Путіна. Мовляв, із такою ненавистю важко досягти мирної угоди. Президент України в інтерв'ю розтлумачив, що не може змінити ставлення українців до росіян, бо вони – вбивці. Втім, це зовсім не означає, що Україна не хоче миру.