Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филипоненко, отметив, что о развороте от Украины к России пока рано говорить. Но ни у кого нет сомнений, что встреча была нелегкой и пошла не по плану.

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Отвернется ли Трамп от Украины

На Западе озвучивают различные заявления о том, как в дальнейшем взаимодействовать с Украиной. Возникает вопрос, удастся ли заключить соглашение по полезным ископаемым, наладить общение. Некоторые даже положительно смотрят на ситуацию, но как все будет развиваться дальше никто не знает.

Скоро мы увидим, был ли это спланированный спектакль, или личная позиция Трампа. Это мы узнаем с позиции США. А сейчас возникают новые теории, почему Трамп вел себя именно так,

– отметила Александра Филипоненко.

Американский лидер неоднократно называл себя "великим миротворцем", человеком, который заканчивает войны. Он говорит, что именно его усилия улучшают жизнь людей. Учитывая это, полностью остановить отношения с Украиной точно не в интересах Соединенных Штатов.

Сейчас это сделать невозможно, потому что Трампу нужно достигать звания "великого миротворца", заканчивать войны. Для этого необходимы контакты с Украиной. Как они будут происходить? Здесь вопрос к Киту Келлогу и всем советникам Трампа,

– сказала американистка.

Возможно, Зеленский отправит в США кого-то, кто будет отвечать за переговоры. То же самое сказал Трамп. Он заявил, что к диалогу можно вернуться, если Президент Украины будет готов к миру, или за стол сядет кто-то другой.

Все это свидетельствует, что коммуникация между странами будет продолжаться. США не могут не взаимодействовать с Украиной.