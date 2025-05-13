Три большие неожиданности для Путина: почему диктатор до сих пор молчит о встрече в Турции

Владимир Путин не соглашается на безусловное прекращение огня, которое должно было начаться 12 мая. Также он до сих пор не ответил, прилетит ли в Стамбул на переговоры с Владимиром Зеленским и имеет на это несколько причин.

Важно понимать, что для достижения мира нужны переговоры, но не их имитация. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что именно имитацией все это время занимался Путин.

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Почему Кремль боится встречи в Турции

Владимир Путин точно не надеялся, что будет именно такая реакция украинского президента. Еще одна неожиданность – реакция лидера Турция Реджепа Эрдогана. Как известно, украинский президент изъявил готовность встретиться в Стамбуле, а Эрдоган поддержал такую идею.

На самом деле подобные встречи готовят очень долго, ведь это большая нагрузка на государство, которое их принимает. Также усиленно работают различные военные, дипломатические, силовые структуры. Более того, Путин всегда прибывает с огромной свитой, которую нужно принимать.

Скорее всего, диктатор думал, что ни Украина, ни Турция не согласятся. Понятно, почему он выбрал Стамбул. Это отсылка к так называемым "стамбульским договоренностям" в 2022 году, которые неоднократно опровергали,

– подчеркнул Иван Тимочко.

К тому же Путин не ожидал столь быстрой реакции США. Поэтому он оказался в достаточно непростой ситуации. Если поедет в Стамбул – покажет слабость перед своим народом. Если не поедет – подтвердит всему миру, что хочет продолжения войны.

Почему Путин молчит

Скорее всего, сейчас военно-политическое руководство размышляет, как вести себя в такой ситуации. Возможно, мы услышим заявления со ссылкой на технические причины, по которым Путин якобы не сможет приехать. Но не надо исключать, что молчание диктатора связано именно с подготовкой к полету в Турцию.

Еще один нюанс заключается в том, что Путин может бояться международного трибунала. Еще в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Так что, надо учитывать и такие нюансы.

А третьим "сюрпризом" для Путина стало то, что Трамп изъявил желание появиться на этой встрече. Сложился ряд факторов, которые еще несколько дней назад было сложно представить,

– отметил Иван Тимочко.

Украина не повелась на так называемые кратковременные "перемирия", которые Россия хотела использовать только для усиления своих подразделений на фронте. Есть четкая позиция Запада об установлении 30-дневного прекращения огня и проведения переговоров. Пока Россия все это игнорирует.

Однако, Путину все труднее уклоняться от ответов. К тому же США видят отношения России с Китаем. Все больше стран вовлечены в переговорный процесс, а у главы Кремля остается меньше поле для маневра.

К слову, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что Украина и Россия должны встретиться в Стамбуле и как можно быстрее сесть за стол переговоров. Это единственный шанс урегулировать ситуацию. В противном случае США пригрозили выйти из переговорного процесса.