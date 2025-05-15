Несерьезность намерений и пренебрежение к партнерам, – Сыбига о составе российской делегации

Президент России не приедет в Турцию на переговоры – вместо этого он отправил чиновников низкого уровня. По мнению Андрея Сыбиги, это свидетельствует о несерьезности намерений Кремля и пренебрежение к партнерам.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сыбига рассказал корреспонденту 24 Канала.

Смотрите также Шанс на мир или обман Путина: все о заявлениях России и Украины о переговорах и реакции мира

Как украинцы реагируют на состав российской делегации

Глава Кремля предложил возобновить переговоры Украины и России в Турции 15 мая. Владимир Зеленский на это согласился, заявив, что "будет ждать Путина в Турции лично".

Однако российский диктатор не появится на переговорах. Он утвердил состав делегации России, в который не входят высокопоставленные чиновники – ни министр иностранных дел Лавров, ни помощник Путина Ушаков.

Сыбига отметил, что от Украины прибыла делегация высокого уровня во главе с президентом Зеленским. Россия поступила противоположным образом.

Несерьезность намерений относительно мира и, я бы больше сказал, пренебрежение к своим партнерам в контексте мирного процесса,

– прокомментировал министр иностранных дел.

У комментарии "Мы Украина" представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Путин прячется от встречи в Турции, отправляя людей низкого уровня. Он отметил, что встреча Зеленского и Эрдогана, которая происходит 15 мая, также является очень важной.

Президент Украины подчеркнул, что уровень делегации россиян похож на бутафорский. Он решит с турецким лидером, как действовать дали.