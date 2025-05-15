Я здесь, – Зеленский в Турции сделал послание Путину

Президент Украины прибыл в Анкару 15 мая, чтобы встретиться с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. На выходе из аэропорта он сделал четкое послание Путину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что Зеленский сказал Путину в Турции

В четверг, 15 мая, президент Украины прибыл в Анкару, чтобы встретиться с Эрдоганом. На выходе из аэропорта журналисты спросили президента, имеет ли он какое-то сообщение для российского диктатора.

Я здесь. Думаю, это достаточно красноречиво,

– ответил украинский лидер.

Зеленский сделал четкое послание Путину: смотрите видео

Президент приехал в Анкару для встречи с Эрдоганом – событие уже началось.

В Турции также могут состояться мирные переговоры Украины с Россией, но стало известно, что Владимир Путин не планирует на них появляться. Зеленский и Эрдоган будут решать, что делать дальше, после встречи.

Российская делегация и представители США уже в Стамбуле, но время встречи еще не определено.