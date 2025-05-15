Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що Зеленський сказав Путіну в Туреччині

У четвер, 15 травня, президент України прибув до Анкари, щоб зустрітися з Ердоганом. На виході з аеропорту журналісти запитали президента, чи має він якесь повідомлення для російського диктатора.

Я тут. Гадаю, це досить промовисто,

– відповів український лідер.

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Президент приїхав у Анкару для зустрічі з Ердоганом – подія вже почалася.

У Туреччині також можуть відбутися мирні переговори України з Росією, але стало відомо, що Владімір Путін не планує на них з'являтися. Зеленський та Ердоган будуть вирішувати, що робити далі, після зустрічі.

Російська делегація та представники США вже в Стамбулі, але час зустрічі ще не визначено.