Переговоры в Турции: подкол Лаврова и позиция Украины

Еще раз по поводу переговоров в Турции. Публичная позиция (да и непубличная тоже) России только подтверждает, что никакие переговоры сегодня с российской властью априори невозможны.

Вот Лавров использовал совместный брифинг с Чавушоглу, чтобы не просто назвать блокирование украинского экспорта зерна "маленькой проблемой", но и чтобы возложить вину на Украину. Хотя вопрос Лаврову о том, что еще Россия не успела продать из украденного – это отлично.

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Позиция Украины

Но если по существу, то позиция Украины с самого начала была точной – Кулеба еще на форуме в Давосе заявил, что не верит в договороспособность России, а если, предположим, какие-то договоренности, и были бы достигнуты – нет никаких оснований считать, что Россия их выполнила бы. Так и получилось.

В этом смысле Украина абсолютно небезосновательно опасалась того, что разблокировка морского маршрута для экспорта может быть использована оккупантами для новых атак.

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У Эрдогана свои планы

Ну, а Турция. Тут я соглашусь с мнением (и сама так считаю), что Эрдоган по ходу хочет решить свои тактические задачи – использовать любые потенциальные договоренности по зерну для усиления своего присутствия в регионе, ну и статуса.

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Условия Швеции и Финляндии относительно вступления в НАТО, которые выдвигает Турция – по такому же принципу, просто касаются другого региона.