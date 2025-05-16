Сибига уже прибыл в Стамбул: с кем успел встретиться глава МИД

Андрей Сибига уже прибыл в Стамбул, что в Турции. Глава МИД Украины успел провести встречу с одним из давних украинских друзей и партнеров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Сибиги в его инстаграме.

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С кем уже встретился Андрей Сибига в Стамбуле

Андрей Сибига рассказал, что он прибыл в Стамбул вечером 15 мая. Министр отметил, что встретился с большим другом Украины, турецким предпринимателем и меценатом – Халюком Байрактаром.

Именно он является генеральным директором компании Baykar Defence, беспилотники которой использовали наши военные для противодействия врагу в войне.

Дружим давно, со времен контракта на первый байрактар. Убежден, что впереди еще больше совместных достижений,

– написал Сибига.

Андрей Сибига встретился с Халюком Байрактаром / Фото из инстаграма главы МИД Украины

Стоит отметить, что до этого Андрей Сибига находился в турецкой столице Анкаре для участия в переговорах президента Владимира Зеленского. Украинский лидер туда прибыл для встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого украинский глава МИД присутствовал на двухдневном неформальном саммите министров иностранных дел стран-членов НАТО в Белеке, что в провинции Анталия. На полях мероприятия Сибига встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, государственным секретарем США Марко Рубио и другими министрами стран-партнеров.