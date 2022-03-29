Украина на переговорах передала России предложения по договору о гарантиях безопасности

В Турции 29 марта состоялся первый день переговоров между украинской и российской делегациями. Стороны обсуждали прекращение войны в Украине.

Делегации встретились в Стамбуле. Переговоры длились более 3 часов, сообщает 24 канал.

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Делегации не подписывали никаких договоренностей. Украина предоставила России предложения по договору о гарантиях безопасности.

Какие еще государства могут стать гарантами Украины

Страны Совбеза ООН, в том числе и Россия,

Китай,

Турция,

США,

Франция,

Германия,

Израиль,

Канада,

Италия.

Гаранты Украины должны действовать по аналогам 5 статьи НАТО, которая предусматривает коллективную защиту страны в случае нападения. Однако механизм должен быть еще жестче. В частности, в НАТО нет ограничений по продолжительности консультаций, если начнется война, а в случае Украины они должны длиться не дольше 3 дней.

Если это война, акт агрессии или гибридная война – чтобы не случилось в течение 3 дней страны гаранты будут юридически обязаны оказать нам помощь. В частности военную, вооруженные силы, закрытое небо, то есть все то, в чем мы сейчас позарез нуждаемся и не можем получить,

– пояснил Арахамия.

Все государства смогут присоединиться к списку гарантов безопасности Украины. Кстати, эти гарантии пока не будут работать на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Некоторые из государств, которых Украина видит своими гарантами, уже дали предварительное согласие. Однако сейчас Киев ожидает официальных сообщений.

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Договор никак не будет затрагивать членство Украины в ЕС

Арахамия отметил, что гаранты Украины не должны отрицать вступление Украины в Европейский Союз. Более того, они должны этому способствовать.

Украина может стать внеблоковым нейтральным государством

Александр Чалый отметил, что в случае, если этот договор о гарантиях одобрят, то Украина станет внеблоковым и безъядерным государством с формой постоянного нейтралитета. Так наше государство не будет размещать на своей территории иностранные контингенты и не будет вступать в военно-политические союзы. В то же время военные учения на нашей территории будут проходить только с согласия стран-гарантов.

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Договор будут одобрять только после референдума

Процедура имплементации договора о безопасности Украины:

всеукраинский референдум, который может состояться только при условии полного мира и отмены военного или чрезвычайного положения;

ратификация договора парламентами стран-гарантов и Украины.

То есть договоров будут подписывать только тогда, когда его поддержит украинский народ.

Для того, чтобы договор работал на территории Украины должен быть полный мир. То есть никаких иностранных вооруженных сил, все должны уехать. Ни одна страна не станет гарантом, если российские военные будут в Украине, ведь это не соответствует Венской конвенции,

– пояснил Арахамия.

Переговоры по статусу Крыма и Севастополя продлятся 15 лет

Украинская делегация предлагает проводить в течение 15 лет переговоры с Россией относительно статуса Крыма и Севастополя. В настоящее время государства не должны решать этот вопрос силой и войском.

В то же время статус временно оккупированных территорий Донбасса отдельно будут обсуждать президенты Украины и России.

Сейчас украинская делегация передала свое видение договора России. Арахамия подчеркнул, что от этих пунктов Украина не откажется. Впоследствии, за 2 недели, к переговорам можно будет привлечь стран-гарантов. Также Киев направил Москве наработки для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Предварительные переговоры по миру

В целом переговоры продлятся 3 дня. Делегации прибыли в Стамбул вечером в понедельник.

Первые переговоры между Украиной и Россией состоялись 28 февраля на территории Беларуси, недалеко от границы с Украиной. Тогда самопровозглашенный президент Александр Лукашенко лично гарантировал безопасность. Впоследствии делегации еще дважды встречались вживую, а после начали заседать в видеорежиме.

Сторонам так и не удалось договориться о мире, поскольку требования России – неприемлемы.

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