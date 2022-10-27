В Офисе Зеленского назвали необходимые условия для начала переговоров с Россией

У Украины есть четкие требования к возобновлению переговорного процесса с Россией. Поведение России во время переговоров лишено какой-либо логики. Эта страна может избавиться от ультиматумов только в одном случае – когда получат оплеуху.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он также отметил, что в таком случае ВСУ должны эффективно отработать – россияне должны проиграть Донецк, Луганск, Херсон.

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Михаил Подоляк говорит, что перед тем как заходить в Крым – который мы можем забрать дипломатично, скажем: у вас есть 48 часов, чтобы покинуть территорию Крыма.

Только после того, как Россия получит все – с физической точки зрения, когда она избавится от своих "вампирских зубов", после этого она будет вести переговоры,

– убежден советник главы ОПУ.

Россия будет говорить только после поражения на поле боя

"Я хочу, чтобы и наши партнеры это понимали, потому что есть причинно-следственные связи. Нельзя прийти и просто так сказать, что давайте разговаривать", – добавляет Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк советник главы Офиса Президента Украины Особенно это не работает со странами, которые остались в 16-17 веке, до сих пор считают, что есть только один аргумент в переговорах – сила. Если единственным аргументом является сила, то мы это объясняем нашим партнерам, что давайте доведем до конца силовую составляющую переговоров, потому что сегодня переговоры ведут ВСУ.

После этого можем перейти в дипломатическую плоскость переговоров, и там будет только три аспекта:

Россия должна забыть слово "Украина" и не смотреть в нашу сторону. Мы это зафиксируем;

Россия должна выплатить украинцам все компенсации за содеянное;

Мы предоставим огромный список военных преступников и коллаборантов – они должны пройти следственные процедуры.

Нам не нужны посредники, говорит Подоляк, у нас свой фантастический посредник – Вооруженные Силы Украины.

Премьеру разговора с Михаилом Подоляком смотрите на ютубе 24 канала сегодня в 20:00.