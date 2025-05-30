Россия навязывает Украине свои условия переговоров: в ISW объяснили, что стоит за этими заявлениями

Кремль открыто давит на Киев, навязывая свои сроки, условия и место проведения мирных переговоров. Отсутствие четко определенных дат для дальнейших шагов в мирном процессе страна-агрессор использует как инструмент для его затягивания и продолжения войны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Как Кремль затягивает мирный переговорный процесс

Несколько дней назад глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы готова представить свой "меморандум" об условиях мирных переговоров во время следующей двусторонней встречи с Украиной, которую он предложил провести 2 июня в Стамбуле.

По его словам, документ содержит "надежный" способ преодолеть предполагаемые Москвой "первопричины" войны в Украине. Аналитики напомнили, что в предыдущих заявлениях российской стороны речь шла о таких вымышленных "причинах", как расширение НАТО на восток после распада СССР и якобы дискриминация русскоязычного населения в Украине.

Помощник российского диктатора Владимир Мединский, возглавлявший последнюю их делегацию в Стамбуле, 28 мая сообщил, что провел разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и предложил конкретную дату для обмена меморандумами.

В ответ Умеров отметил, что Киев открыт к прекращению огня и готов к дальнейшим переговорам, а также сообщил, что украинская сторона уже передала свой документ Москве. Несмотря на это, на следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Россия не получила копию" этого меморандума и "Украина не ответила на предложение Лаврова".

Аналитики отмечают, что в подобной манипулятивной манере ранее действовал и глава Кремля Владимир Путин, который в ночь с 10 на 11 мая он предложил "возобновить" переговоры 2022 года, которые проходили в Стамбуле, однако впоследствии отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского на личную встречу в этом же городе.

Готовность Украины принять участие в переговорах 15 – 16 мая в Стамбуле с российскими официальными лицами сама по себе была значительной уступкой, поскольку проведение диалога там вписывалось в рассказ Путина о том, что текущие переговоры являются возобновлением Стамбульских протоколов 2022 года, в которых Россия потребовала, чтобы Украина фактически капитулировала перед ней,

– отметили в ISW.

Президент США Дональд Трамп ранее высказывал предположение, что мирные переговоры между Украиной и Россией могли бы состояться в Ватикане. Однако Кремль отверг это предложение, и продолжает настаивать на проведении встреч в Стамбуле.

Для чего россияне затягивают передачу своего "меморандума"

В апреле Путин в одностороннем порядке объявил о "прекращении огня" на Пасху, а в мае – на так называемый день победы, после чего снова начал диктовать Украине свои условия и сроки переговорного процесса. В ответ Киев, а также США и страны ЕС неоднократно призывали Москву согласиться сначала на возобновляемое прекращение огня как предпосылку для начала переговоров о прочном мире. Впрочем, все эти призывы Кремль неоднократно отклонял.

Россия вместо этого требует, чтобы переговоры касались как прекращения огня, так и долгосрочного мирного соглашения в Украине. Российские войска будут продолжать наступать вдоль линии фронта до тех пор, пока Украина не примет условия России или они больше не смогут этого делать. А российские официальные лица попытаются использовать любые новые достижения на поле боя, чтобы добиться дополнительных уступок от Украины и Запада во время переговоров,

– резюмировали в отчете.

Аналитики предполагают, что Россия намеренно будет откладывать передачу своего "меморандума" до запланированной встречи 2 июня, ожидая, что Украина откажется от участия из-за отсутствия документа. В таком случае Кремль сможет использовать это как повод для обвинений Киева в затягивании мирных переговоров.