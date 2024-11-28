Этот вариант рабочий, – дипломат объяснил, как Трамп может принудить Россию к миру

В будущей администрации Дональда Трампа уже говорят о необходимости определить, кто будет сидеть за столом переговоров и какими будут параметры соглашения между Украиной и Россией. Ключевой частью переговорного процесса якобы должны стать европейские страны.

Сейчас это малореалистичный сценарий, а говорить о нем с практически точки зрения трудно. Такое мнение 24 Каналу выразил дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что переговоры возможны только тогда, когда стороны хотят достичь какого-то результата.

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Как заставить Путина сесть за стол переговоров

Во время переговоров каждая из сторон имеет свою цель, но предпосылкой их проведения является готовность каждого чем-то уступить. Чем может уступать Украина, если часть ее территории оккупирована? Конечно, свой суверенитет, земли никто не будет отдавать.

Так же маловероятно, что Путин признает, что является агрессором, убийцей и преступником. Поэтому неправильным подходом администрации Трампа является заставлять Украину говорить с Россией один на один. Наше государство является частью цивилизованного мира во главе с Соединенными Штатами.

С одной стороны должны сидеть 50 стран, которые образовали "Рамштайн", а с другой - террористическая Россия. Тогда можно говорить о каком-то результате. А если нам говорят договариваться с Путиным, то это не та позиция, которая может привезти к решениям,

– отметил дипломат.

Должен быть единый подход Украины и всех западных государств. Тогда есть шансы, что российский диктатор осознает, что у него ничего не получится и он не может давить на украинских политиков и что-то требовать. Чтобы достичь результата, надо действовать единым дипломатическим фронтом.

Действенно ли предложение о полезных ископаемых

Сенатор Линдси Грэм заявил, что Украина является одной из самых богатых стран, по количеству природных ресурсов, минералов. Поэтому США должны помочь выиграть войну, ведь Дональд Трамп хочет "вернуть наши деньги".

Большинство полезных ископаемых есть на востоке Украины, поэтому, чтобы к ним достать, надо не только освободить территории, а сделать так, чтобы их не обстреливали.

Этот вариант рабочий. Он не означает, что нужно отдать все свои полезные ископаемые американцам. Должно быть нормальное взаимодействие, распределение, что кому принадлежит, совместное производство – все это предмет переговоров, но сама идея правильная,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

Кроме этого, есть другие вещи, например, загрузка американского ВПК заказами для Украины и Европы. Это не менее важно для Трампа. В целом у нас есть много предложений, которые могут быть выгодными для нового президента США. Это позволит в итоге сделать план Трампа полностью проукраинским.

"Для этого на всех уровнях должен идти интенсивный обмен мнениями с новой американской администрацией. Уже понятно, кто является ближайшим окружением Трампа, кто может влиять на его мнение. Также нужен непосредственный контакт двух президентов", – добавил экс-министр иностранных дел Украины.