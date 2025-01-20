Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик из Израиля Давид Шарп, заметив, что каждый понимает под термином "гарантии безопасности" что-то свое.

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На что может рассчитывать Украина

По мнению Шарпа, гарантии безопасности для Украины – это членство в НАТО или же двустороннее соглашение, по которому союзник присоединится к боевым действиям, если Россия нарушит условия договора. К сожалению, этот вариант пока не является реалистичным.

В таком случае могут быть не гарантии, а обещания стран Запада помочь Украине оружием и деньгами. Такой вариант уже можно считать реалистичным, но он с нюансами. Если меняется политика стран, то помощи может не быть.

Вариант с миротворцами тоже имеет свои минусы. Очевидно, что Россия захочет, чтобы эта миссия была согласована с ней. И вполне возможно, что они попытаются туда впихнуть контингент из своих дружественных стран.

Главная гарантия безопасности – это мощность ВСУ. Только на себя можно положиться на 100%. Для этого нужно развивать Вооруженные Силы в соответствии с угрозами. Это – главная гарантия. Если ты создаешь такие силы, то враг много раз подумает, нападать ли. А помощь от союзников – это уже приятный бонус,

– отметил Шарп.

Украине важно сейчас сосредоточиться на производстве такого вооружения, которое не передают партнеры или находится у них в дефиците.

По данным СМИ, в команде Трампа признают, что на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией могут уйти не месяцы. Ранее президент США говорил о 24 часах.