"Это приносит свои плоды": какую роль играет Эрдоган в "переговорах" между Украиной и Россией

Реджеп Эрдоган все больше берёт на себя роль определенного модератора между Западом и Россией. Он хочет сделать Турцию незаменимой в этом вопросе и получить важные "плоды".

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, с одной стороны, Эрдоган необходим Западу. Это последний лидер НАТО, к которому прислушивается Путин и ведет с ним напрямую переговоры. По той же причине Эрдоган нужен русскому диктатору.

Тема "Эрдоган играет в свою игру": почему турецкий лидер склоняет Украину и Россию к переговорам

Турецкий президент делает все возможное, чтобы сделать себя незаменимым для обеих сторон. Эта "игра" имеет свои преимущества для Эрдогана.

Что делает Турция. Своими предложениями и активностью они стараются сделать себя незаменимыми для Путина и Запада. Эрдоган пытается оставить себя единственной контактной точкой. Это приносит свои "плоды",

– отметил Краев.

Такая необходимость позволяет Эрдогану занять достаточно жесткую позицию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, требовать от США ослабления санкций или поставок от Москвы систем С-400 или США – самолетов F-16. Турция параллельно торгует и с НАТО, и с Россией.

"Это – турецкая геополитика. Остаться нетронутым по той причине, что ты всем необходим. Как единственный и уникальный игрок на уровне региона и локальном уровне", – подчеркнул Краев.

Может ли Украина склонить на свою сторону Китай

Китай выдерживает по отношению к войне в Украине абсолютно классическую для себя позицию. Это абсолютная середина, но не полный нейтралитет. Пекин понимает, что полностью поддерживать Россию невыгодно, потому что его задавят санкциями. Не считая того, полная поддержка Запада значит проигрыш в новейшей Холодной войне.

Поэтому Китай не делает никаких заявлений, которые бы склонили его на одну из сторон. И он остается на паритетных началах и с Москвой, и с Вашингтоном, и с нами. Китай остается Китаем. Играет в свою совершенно уникальную игру,

– считает Краев.

По его мнению, США могут склонить Китай на сторону Украины. Однако пока они удерживают его на этом проактивном нейтралитете. Китай и США находятся на первом месте по взаимному товарообмену – количеству продающих друг другу товаров.

На втором месте для Пекина находится ЕС. Россия же расположена на 14-й позиции, а до конца года спустится на 20-ю.

Именно поэтому США четко подчеркивают – чем больше поддерживаете Россию, тем больше платите пошлины, поэтому и уменьшатся торги. Таким образом, американцы давят на китайский прагматизм. И это, как подчеркивает Краев, работает.

Почему Эрдоган пытается быть модератором между Западом и Россией – объясняет Краев: смотрите видео

Напомним, недавно, 7 октября, президент Турции Реджеп Эрдоган провел очередные телефонные переговоры с российским диктатором Путиным. Они обсудили последние события по поводу российско-украинской войны.

В ходе разговора Эрдоган подчеркнул, что готов быть посредником между Украиной и Россией. Все для того, чтобы мирно урегулировать войну. Несмотря на это, турецкий президент неоднократно отмечал, что Крым – это Украина.