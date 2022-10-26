У нас есть предохранитель, – Краев сказал, что помешает в дальнейшем подталкивать Украину к переговорам

Украину будут в дальнейшем подталкивать к переговорам с Россией из-за ядерного шантажа диктатора Путина. Однако Киев имеет предохранитель, который позволит провести переговоры тогда, когда это будет выгодно.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, все чаще звучат призывы провести крупные переговоры между США и Россией.

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Следует признать, что действительно есть вопросы, которые будут обсуждать эти две страны. К примеру, ядерная сохранность мира. Таких вопросов будет больше. Соответственно, и призывы провести переговоры по войне в Украине тоже будут нарастать.

У Украины есть предохранитель

Краев убежден, что никто не будет говорить об Украине без Украины. Здесь есть "определенный предохранитель" от международных партнеров. Соединенные Штаты в свое время ясно отметили, что этот принцип будет незыблемым. А по всем вопросам, касающимся России, Украину, как минимум, будут держать в курсе.

К примеру, о взаимных гарантиях безопасности в ядерной сфере. Даже в таких вопросах будут держать нас в курсе. В отличие от других союзников мы будем понимать, как будет складываться ситуация,

– отметил Краев.

После таких гарантий и президент Франции Эммануэль Макрон, и Папа Франциск могут предлагать, что захотят. Но есть четкая позиция от США и Британии, четко понимающих, как должен идти этот процесс.

Краев объяснил, почему Украину продолжат подталкивать к переговорам: смотрите видео

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц мощно расхвалил Украину. Он отмечает, что после победы государство станет членом ЕС, экспортером промышленных и сельскохозяйственных продуктов и одним из мощных поставщиков "зеленой" энергетики.

Об этом он заявил на Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины. Шольц отмечает, что Запад будет помогать Украине и после победы. Уже необходимо разрабатывать соответствующие долгосрочные программы.