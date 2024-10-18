Боится потерять территории: Лукашенко отличился очередным заявлением о переговорах Украины и России

Беларусь с начала полномасштабного вторжения поддерживает Россию. Самопровозглашенный президент государства сделал очередное заявление.

Александр Лукашенко считает, что Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России. По его словам, особенно, если они будут касаться территорий.

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Он предупредил Путина

По его словам, на переговорах по урегулированию полномасштабной войны должны присутствовать белорусы.

Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам, и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы,

– заявил Лукашенко.

Он убежден, что война в Украине является также проблемой и его государства. Он отметил, что не хочет, чтобы на переговорах решали якобы вопрос белорусов, но без них. Лукашенко почему-то очень переживает тем, что ему "придется отдать" полстраны.

В чем причина такого беспокойства непонятно.

В ночь на 18 октября страна-агрессор традиционно устроила дроновый террор. Известно, что "Шахеды" снова залетали в Беларусь. В СНБО раскрыли замысел Москвы. Там считают, что Россия таки осуществит провокацию против Беларуси.