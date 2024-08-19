Моди согласился быть "почтовым голубем" между Зеленским и Путиным, – Bloomberg

23 августа премьер-министр Индии посетит Украину. Это будет первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство.

В день, когда россияне массированно обстреляли Киев, а один из снарядов разрушил корпус детской больницы "Охматдет", премьер Индии Наренда Моди находился с визитом в Москве, где призвал Путина к "диалогу" и выражал свою готовность способствовать мирному урегулированию войны в Украине.

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Не посредник, а посланник

В то же время, как пишут СМИ, Моди отказался выступать в роли посредника между Киевом и Москвой.

Нежелание индийского премьера вмешиваться в украинско-российское противостояние частично объясняется зависимостью Индии от российской дешевой нефти и оружия. Так, Нью-Дели воздерживается от критики Москвы за полномасштабное вторжение, которое продолжается уже третий год, и увеличило закупку российской нефти до рекордного уровня.

Его визит в украинскую столицу 23 августа будет попыткой сбалансировать связи с Вашингтоном и Москвой.

Впрочем, отмечают журналисты, индийский премьер согласился передавать сообщения между Путиным и Зеленским.

О чем будет разговор Моди и Зеленского

Визит Моди в Киев будет ограничен несколькими часами из соображений безопасности.

С точки зрения Украины, для Зеленского важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе. Об этом изданию сказал человек, ознакомленный с этим вопросом.

Индия занимает центральное место в стремлениях Зеленского привлечь на свою сторону ключевые страны так называемого Глобального Юга. Попытки заручиться их поддержкой в этом году провалились.

Индия была среди стран на июньском саммите в Швейцарии, которые не подписали окончательное заявление, что стало ударом по амбициям Украины расширить поддержку в ее войне.

Встреча с Моди вряд ли принесет какие-либо серьезные результаты, хотя несколько соглашений, в частности по сельскому хозяйству и обороне, находятся в работе.

Индия является крупнейшим импортером оборудования и систем вооружения, и Моди хочет изменить этот тезис, увеличив производство собственной оборонной промышленности.

Украинская государственная компания "Зоря-Машпроект" ведет переговоры с индийскими компаниями частного сектора о совместном производстве газовых турбин, которые используются на военных кораблях. Две страны также обсуждают производство самолетов и авиационных двигателей в Индии.